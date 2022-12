Weghorst queda decepcionado de Messi

CATAR. El delantero neerlandés lamentó la actitud que tuvo el astro argentino.

El autor de los goles de Países Bajos frente a Argentina, Wout Weghorts, habló para el reconocido medio español Marca en la zona mixta, sobre una situación incómoda que pasó con Lionel Messi.

«Yo quise darle la mano después del partido le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo, mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado», explicó el delantero neerlandés a dicho medio.

Wout Weghorts ingresó de cambio y fue el autor de los goles para su selección, y gracias a sus anotaciones mandó el partido a los tiempos extras y posteriormente a la tanda penales. Al final Países Bajos quedó eliminado por 3-4 frente a Argentina.