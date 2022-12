Amarini Villatoro lamentó que Xelajú jugara con mucha ansiedad

QUETZALTENANGO – El técnico nacional analizó el empate de los chivos ante los cobaneros.

Xelajú MC y Cobán Imperial empataron sin goles en el juego de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2022, resultado que para Amarini Villatoro fue por el buen trabajo del rival, que causó que sus dirigidos no tomaran las mejores decisiones y en momentos se tuviera exceso de ansiedad.

“Fue un juego parejo, disputado, el rival vino a hacer un buen trabajo, nos quitó por momentos la pelota, la serie fue muy cerrada, tuvimos dos o tres ocasiones que no aprovechamos, pero esto va por la mitad y vamos tratar de hacer las cosas mejor el domingo”, dijo Villatoro.

“Tenemos un rival fuerte enfrente, que está haciendo las cosas bien, por algo terminó en buena posición, tiene buenos jugadores y trataremos de seguir compitiendo de tú a tu, fue un duelo intenso y fuerte, hubo mucho balón dividido, lo que queda es recuperarse de la mejor manera”, agregó.

Acerca de en qué falló su equipo analizó: “El equipo pecó de ansiedad, en especial en el segundo tiempo, no se buscó la espalda de los defensores, tuvimos unas opciones pero no aprovechamos, luego ellos vieron eso y corrigieron, hicieron un buen trabajo atrás, eso provocó nuestra desesperación y el equipo se puso ansioso, no tuvimos la pelota, no buscamos variantes, falta madurez en esa parte”.

“Se hizo parte de lo que queríamos, en especial en defensa, pero adelante estuvimos imprecisos, nos faltó ser certeros en ese pase, nos faltó ser profundos y la posesión de la pelota, la lectura de juego fue buena en el primer tiempo, pero en la segunda nos afectó cuando pusieron línea de cinco porque nos desesperamos y entramos en ansiedad”, finalizó.

Lo chivos volverán hoy a las prácticas, para iniciar a preparar el juego de vuelta del domingo que se disputará en el estadio José Ángel Rossi.