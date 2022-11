Andrés Guardado en contra de El Canelo y a favor de Messi

MÉXICO. El mediocampista salió en defensa del astro argentino.

Mucho se ha hablado sobre las polémicas declaraciones del boxeador “El Canelo” Álvarez, hacia Messi, por la supuesta acción del argentino al pisotear la camisola de México.

Uno de los jugadores más experimentados de la selección azteca, Andrés Guardado, ha enfrentado a Lionel Messi en varios juegos, y habló sobre la situación y dijo: “Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, dijo este martes a TyC Sports.

Todo esto salió debido a una toma durante la celebración de Argentina en la victoria sobre los aztecas por 2-0. En las imágenes se observa la camisola de México en el piso, y en el que aparentemente Messi la empuja con el pie.

Al ver esto Saúl “El Canelo” Álvarez reaccionó en su cuenta personal y dijo: «¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?», “Qué le pida a Dios que no me lo encuentre”, tuiteó Álvarez.