PREVIA| Inglaterra apunta a la clasificación

Inglaterra tuvo un comienzo espectacular en el Grupo B, derrotando a la RI de Irán, pero EE.UU. buscará los tres puntos tras la igualdad ante Gales.

Inglaterra derrotó a Irán 6-2 en su primer partido; Estados Unidos empató 1-1 con Gales

Ambos conjuntos concedieron penaltis tardíos en finales imperfectos a su actuación

Inglaterra se enfrenta a Gales en su último partido de grupo, mientras que Estados Unidos se medirá con RI de Irán

Inglaterra estableció su puesto como uno de los favoritos para avanzar a las últimas etapas de la Copa Mundial de la FIFA de Catar 2022™ en una exhibición controlada pero aplastante en la primera jornada, con goles de Jude Bellingham, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Marcus Rashford y Jack Grealish . solo la forma en que este equipo es tan fantasioso.

Más tarde ese mismo día, EE.UU. mostró su capacidad para jugar un fútbol sedoso y habilidoso, pero sobresalió una frustrante falta de instinto asesino cuando surgió un empate contra un equipo de Gales al que había superado en gran medida.

día y hora

Viernes 25 de noviembre , 22:00 (hora de Doha)

Estadio

Estadio Al Bayt

Dónde verlo

Mira la guia local para conocer como ver el partido

Alternativamente, podés seguir los partidos en nuestro Live Blog.

Noticias de los equipos

Después de perderse el partido inaugural por lesión, Kyle Walker está de vuelta en la contienda por Inglaterra, aunque es poco probable que reemplace al impresionante Kieran Trippier. Harry Kane ha recibido el visto bueno en un estudio médico: Marcus Rashford o Callum Wilson estaban en la fila para llenar sus botas si hubieran sido malas noticias.

En el campamento de EE.UU., hay dudas sobre Yunus Musah, quien abandonó el juego de Gales con una lesión en el dedo del pie, y Weston McKennie. Segino Dest superó una lesión para jugar contra Gales y es posible que el segundo partido del Grupo B haya llegado demasiado rápido para que pueda volver a jugar.

Los 22 iniciales

Inglaterra (probable): Jordan Pickford; Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Mason Mount, Raheem Sterling; Harry Kane

EE.UU. (probable) : Matt Turner; Sergino Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Yunus Musah, Weston McKennie; Christian Pulisic, Josh Sargent, Timothy Weah

histórico

Inglaterra nunca ha vencido a EE.UU. en un partido de la Copa Mundial™, contra los estadounidenses 1-0 en 1950 y los equipos empatados 1-1 en 2010.

Estadísticas clave del partido

El doblete de Saka se produjo después de un gran gol inicial de Jude Bellingham el lunes, que representó la primera vez que Inglaterra tiene dos jugadores de 21 años o menos que marcan en el mismo partido de la Copa Mundial.

Yunus Musah se convirtió en el primer adolescente titular de la Copa Mundial de las Barras y Estrellas contra Gales. Formó parte del equipo estadounidense más joven en participar en un partido de la Copa Mundial desde 1990.

Ningún jugador de Inglaterra ha marcado en apariciones consecutivas en la Copa Mundial cuando tenía 21 años o menos, siendo Michael Owen el más joven en hacerlo a los 22 años en 2002. Saka y Bellingham buscarán hacer historia.

Citas clave

Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra «El primer objetivo es pasar el grupo. Nos encantaría hacerlo el viernes, pero el partido no será como el lunes. Tenemos que asegurarnos de volver al lugar psicológico en el que estamos al principio porque Estados Unidos será un equipo atlético, presionará muy bien, estará organizado [y] bien comportado».

Gregg Berhalter, entrenador de Estados Unidos «Es una gran oportunidad, pero debemos concentrarnos en el momento. Sabemos que Inglaterra es un muy buen equipo, pero queremos jugar nuestro juego». «¡Me he estado mensajeado con Gareth [Southgate] pero aún no he visto la tilde azul!»

