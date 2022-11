PREVIA| Francia inicia la defensa de su título

La selección francesa debutará en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™este martes contra Australia.

Francia y Australia se enfrentan en su primer compromiso del Grupo D

el martes 22 de noviembre será a las 22:00 (hora de Catar)

Les bleus parten como favoritos, pero los socceroos serán un hueso duro de roer

Los actuales campeones del mundo se enfrentan al conjunto número 38 de la clasificación de la FIFA. Aunque sobre el papel el duelo parezca desequilibrado, los franceses saben que no podrán confiarse ante Australia. Los socceroos son asiduos del Mundial, en el que participan por sexta vez, y su mejor resultado fue alcanzar los octavos de final en 2006. Puede que no cuenten con grandes estrellas en sus filas, pero tienen un equipo bien asentado y jugadores de gran potencia físicos Francia, por su parte, no deja de ser una de las mejores selecciones del mundo y, como es lógico, es seria candidata a revalidar el título. Pero Didier Deschamps tendrá que hacer malabarismos para cubrir las ausencias ( Karim Benzema, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe) y responde a los problemas físicos (Raphaël Varane, Olivier Giroud). Pese a todo, el temible ataque francés será capaz de poner en aprietos a los defensores australianos en cualquier momento.

Fecha y hora

Martes 22 de noviembre a las 22:00 en Doha

Estadio

Estadio Al Janoub

Las posibles formaciones

Francia: Lloris, Pavard, Upamecano, Konaté, Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud. Australia: Ryan, Atkinson, Wright, Rowles, Behich, Hrustic, Mooy, Irvine, Leckie, Duke, Goodwin.

Enfrentamientos previos

Las dos selecciones se han cruzado cinco veces, con el siguiente saldo: • Tres victorias de Francia (en 1994, 2013 y 2018) • Una victoria de Australia (en 2001) • Un empate (en 2001)

Las frases

Lucas Hernández, defensa de Francia “Creo que va a ser un partido complicado, como en 2018, cuando los australianos nos dieron muchos problemas, aunque por suerte ganamos y empezamos bien el torneo. Este año esperamos el mismo tipo de rival”. Awer Mabil, extremo de Australia “Los franceses son gente como nosotros. Evidentemente, juegan a un gran nivel, pero no se puede entrar en la cancha y mostrarles demasiada deferencia o ya habremos perdido. No hay más que salir al campo y hacer lo que sabemos hacer, lo mejor que podamos”.

Previo producido por Fifa.com