Analu manda contundente mensaje a su exentrenador

ITALIA – La delantera habló luego de volver a anotar con su club.

Ana Lucía Martínez se lució ayer al anotar un triplete con su equipo el Pomigliano, en el partido contra el Travagnacco en la actividad de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Italia.

Martínez se mostró feliz por su hat-trick, pero también aprovechó para mandarle un mensaje a un su extécnico, recordando que hace unos años le dijo que no le iría bien en Europa.

“Recordando las declaraciones de un “entrenador” diciendo que no me iría bien en Europa porque no tenía el físico. A lo mejor no lo tenía en ese momento, pero trabajé para tenerlo. Moraleja: Ignoren los comentarios negativos y aléjense de los que no creen en ustedes !”