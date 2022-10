Edgar Cotto se refiere a su posible retiro del fútbol

JUTIAPA. El mediocampista jutiapaneco Edgar Aroldo Cotto González aún no da por finalizada su carrera y espera aportar para Mictlán en el Torneo Clausura 2022.

A sus 38 años (27/09/1984), el volante salió al paso de los rumores que daban cuenta de su eminente retiro, tras caer eliminado Atlético Mictlán en la clasificación a cuartos de final.

“Aún no he tomado una decisión definitiva, amo a Mictlán y mi carrera. Y si Dios me da la fortuna de seguir yo voy a luchar por seguir”, apuntó Cotto González en sus redes sociales.