PREVIA | Juego atractivo en el David Cordón Hichos

EL PROGRESO – Guastatoyanos y chivos prometen grandes emociones en su enfrentamiento.

Deportivo Guastatoya recibirá hoy a las 14:00 horas la visita de Xelajú MC, en uno de los tres partidos que se disputarán de la decimosexta jornada y en el que se esperan grandes emociones debido a la situación que viven ambos.

Los del Pecho Amarillo regresaron a la senda del triunfo la semana pasada, por lo que lograron ascender a la sexta posición con 20 puntos y una victoria hoy lo metería en la pelea por el liderato.

Por otra parte, los Chivos no ganan desde hace cuatro jornadas y no saben que es la victoria de visita, pero esperan por lo menos empatar para no arriesgar a salir de los primeros ocho.

Último juego

Ambas escuadras se enfrentaron por última vez el 13 de agosto por la quinta fecha del Torneo Apertura 2022, en aquella ocasión igualaron 1-1 con goles de Elmer Cardoza para Xelajú y Walter García marcó para Guastatoya.