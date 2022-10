Manuel Morán está agradecido por llegar a Xelajú MC

QUETZALTENANGO – El panameño espera hacer un buen trabajo con los chivos.

Manuel Morán finalmente está habilitado para jugar, luego que fuera inscrito en la Liga Nacional y así poder debutar con Xelajú MC. El panameño se mostró agradecido por el fichaje y también por la confianza que recibió por parte de Amarini Villatoro para traerlo al país.

“Fue una larga espera, pero el tiempo de Dios es el que sabe y por algo no se dio antes, ahora se dio, me mantuve entrenando en mi país, he estado compitiendo, estuve jugando con mi anterior equipo y esperando que se cerrara todo acá”, dijo Morán.

“Espero aportar al equipo, lo veo bien y veo que podemos competir, aspirar a cosas grandes, acabo de llegar pero quiero incorporarme y así unirme a las metas de clasificar, para lograr los objetivos de la temporada”, agregó.

El delantero también dedicó unas palabras a su ahora entrenador: “Estoy agradecido con Amarini Villatoro porque desde que me sacó de Panamá para llegar a Pérez Zeledón, me gané su confianza, hicimos las cosas bien juntos, ahora me da su confianza de nuevo, solo queda aprovecharla”.

“Ahora gracias a Dios se dio la venida, me siento agradecido porque ya estoy disponible para entrar en una convocatoria, dar el cien y así apoyar al equipo en lo que necesite”, finalizó.

Morán llega procedente de Herrera FC, antes militó en Pérez Zeledón donde fue dirigido por Villatoro y ahora en Xelajú volverán a coincidir, el domingo ante Guastatoya podría debutar en el futbol guatemalteco.