Moscoso agradece cada titularidad que tiene con el equipo

GUATEMALA. El portero de los Cremas ha tenido buenas actuaciones.

Kevin Moscoso fue parte importante en la victoria de Comunicaciones contra Xelajú el pasado sábado, en la victoria de 0-1 que logró en el estadio Mario Camposeco.

El portero Albo platicó al terminar el partido en la televisora que transmitió el juego, y conversó acerca de la oportunidad que se le está dando. “Cuando el profe lo necesite, en el momento me necesite yo espero estar listo. He tenido la oportunidad de jugar cuatro partidos y las cosas han salido bastante bien. Vamos a seguir trabajando y si el me da la oportunidad a seguir listo”.

Además, Kevin Moscoso mencionó de algunas metas que se han trazado en esta segunda vuelta, siendo el mantener la portería en cero entre las principales. “Cuando empezó la segunda vuelta nos trazamos algunos objetivos que habíamos dejado de cumplir y creo que con base a eso nos hemos apretado más como compañeros. Nos ha dado buenos resultados”.

Comunicaciones han estado alternado a sus porteros, y Kevin Moscoso junto Fredy Pérez han estado saliendo como titulares.