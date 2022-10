Amado Reyes está dispuesto a dilucidar su situación

El DT Amado Reyes se manifestó sorprendido, Luego que el plantel de jugadoras de Xela Femenino lo denunciaran públicamente por acoso.

Guatefutbol.com se comunicó con el estratega guatemalteco, quien manifestó sentirse sorprendido por la denuncia que efectuara el plantel en pleno y enfatizó estar dispuesto a que su situación sea aclarada en las instancias legales correspondientes.

El estratega nacional se enteró de la denuncia saliendo de Guastatoya, luego de dirigir las finales del Torneo Nacional de Categorías masculinas A y B llevadas a cabo en el estadio David Cordón Hichos.

Según un miembro de la Junta Directiva que pidió no revelar su nombre, desconocen pormenores del tema, ya que ni el Director Técnico ni el plantel de jugadoras se han acercado a exponer la situación y dejaron en libertad al plantel y al estratega para dilucidar su situación en las instancias legales correspondientes, por lo cual ellos se enfocarán únicamente a atender los asuntos deportivos del club.

En cuanto a que si Amado Reyes seguirá al frente del plantel, manifestaron que será el propio entrenador quien tome la decisión de seguir o no con el equipo.

La denuncia la efectuaron las jugadoras del equipo altense luego del partido que ganaron 3-0 ante Antigua GFCF, el que se disputó en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.

Según la jugadora Didra Martínez, no es la primera vez que sucede este tipo de inconvenientes, ya que se han dado desde hace varios años, sin embargo, no sabían cómo manejar el problema y, de hecho, solicitaron una reunión con su entrenador, pero este no se presentó a la misma.

Las jugadoras quetzaltecas no descartaron hacer la denuncia en las instancias legales correspondientes y desconocieron al que hasta ahora ha sido su estratega.