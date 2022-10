VIDEO | Rubio Rubín anota y Real Salt Lake se mete a los PlayOffs

ESTADOS UNIDOS – El guatemalteco se estrenó como goleador en la temporada en el partido más decisivo.

Rubio Méndez Rubín marcó su primer gol en la temporada de la MLS y fue para el triunfo de 3-1 ante Portland Timbers, resultado con el que se lograron sumar los tres puntos para confirmar su clasificación a los PlayOffs de la MLS.

Rubín fue titular en el compromiso, mientras Aaron Herrera no entró en la convocatoria, por lo que el atacante estuvo en representación de los chapines.

El delantero buscaba su primer gol de la campaña y fue al minuto 48, cuando luego que se diera un centro en diagonal este diera unos pasos hacía atrás y con un disparo de zurda venció al guardameta rival para hacer el 2-0 momentáneo.

Al final, el representativo de Utah terminó ganando 3-1 y con esto saltó al séptimo puesto de la tabla con 34 puntos, por lo que ahora está a la espera de su rival para afrontar la etapa final del campeonato.

So much goodness in one video #RSLvPOR | #DecisionDay pic.twitter.com/Zk6gpW3IRG

— Real Salt Lake (@realsaltlake) October 9, 2022