PREVIA| Vibrante juego en la frontera

SAN MARCOS. Malacateco y Xelajú se enfrentarán en el estadio Santa Lucía.

Deportivo Malacateco recibirá al cuadro Súper Chivo este domingo a las 13:15 horas, en uno de los partidos más emocionantes de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2022.

Los Toros vienen de vencer 0-2 a Deportivo Mixco en la jornada anterior, mientras que los Chivos vienen de empatar 2-2 contra Antigua en condición de local.

Si bien es cierto que Xelajú no juega bien en condición de visita en este campeonato, no deja de ser un rival peligroso para Malacateco. Los Chivos no conocen una victoria fuera del estadio Mario Camposeco, y únicamente reportan dos empates con tres derrotas.

Por el lado de los Toros una de sus fortalezas ha sido en condición de local, ya que por el momento no ha perdido frente a su afición. Sus resultados son cuatro victorias y dos empates.

Este ha sido el último resultado de Malacateco frente a Xelajú en el estadio Santa Lucía: