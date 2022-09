Comunicaciones y Antigua con bajas en zona defensiva

GUATEMALA. Los Cremas y los Panzas Verdes se enfrentarán este sábado a las 18:00 horas.

Comunicaciones y Antigua se enfrentarán nuevamente en un duelo más por la Liga Nacional, en el partido de la Fecha 10.

Guatefutbol.com pudo conocer de ambos clubes que ya no reportan lesionados, ya que por los Albos Carlos Castrillo recibió el alta médica esta semana, y por los Coloniales Lucas Gómez logró recuperarse.

Sin embargo, en la zona defensiva los equipos no contarán con jugadores importantes. Por los Cremas no estará Nicolás Samayoa, mientras que por el lado de los aguacateros no estará José Ardón ya que ambos están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Tanto Comunicaciones y Antigua llegan con 13 puntos, pero por la diferencia de goles los Albos están en la cuarta casilla, mientras que los Coloniales están en la quinta posición.

El juego será el sábado a las 18:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores.