Javier González lamentó su expulsión en El Trébol

QUETZALTENANGO – Los chivos no tendrán a uno de sus defensores ante Cobán.

Xelajú MC empató a un gol en condición de visita ante Municipal el sábado, resultado que se dio luego de encajar un gol en los últimos minutos y además de dejar ir la victoria, también perdió a su defensor Javier González.

González vio la tarjeta roja a cinco minutos del final y al ver su segunda tarjeta amarilla, suceso que el defensor lamentó porque a su juicio el árbitro Ignacio Fuentes no actuó de manera justa.

“De visita siempre los árbitros te condicionan de diferente manera, me sacan la primera tarjeta amarilla, no sé por qué y luego la segunda en la que tampoco me supo dar un argumento claro”, dijo González.

Acerca de su baja comentó: “Sabemos que hay bastante material humano para afrontar el partido del fin de semana, estaré en las gradas para apoyar a mis compañeros, lo importante será conseguir el resultado”.

Javier González es uno de los elementos con más regularidad desde que llegó Amarini Villatoro, en el Torneo Apertura 2022 suma 9 partidos y ha estado 805 minutos en el terreno de juego.