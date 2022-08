Troglio considera a Rotondi uno de los más peligrosos

GUATEMALA. El entrenador argentino sabe que enfrentará a un distinto Municipal.

El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, habló en conferencia esta mañana para Concacaf, en el que reconoció que llegan con presión por ganar la Liga Concacaf, pero que eso es normal estando en un club como Olimpia.

“Presión tenemos siempre, no existe ningún campeonato donde Olimpia en donde no se tenga la obligación de ganarlo. Sabemos que todos esperan que ganemos. A nivel de Concacaf y de Liga tenemos la obligación de salir campeones y si no lo hacemos tenemos que aguantar la crítica”, explicó el entrenador.

Sobre el partido de mañana contra Municipal, el estratega argentino dijo: “Los enfrentamos en Estados Unidos y jugaban con línea de tres y ahora lo hacen con línea de cuatro y hay un cambio posicional en defensa. Los dos partidos fueron complicados y es un equipo que intentar salir jugando”.

Por otro lado, el técnico de los leones no quiso destacar a algún jugador en especial, sin embargo, hizo una corta mención sobre Matías Rotondi, quien además de enfrentarlo en algunas ocasiones sabe que en Municipal es uno de los principales goleadores. “En cuanto al potencial individual no nos vamos a llenar de elogios en alguno en especial. Tienen a Rotondi un jugador importante, pero también tiene un equipo cuando los hemos enfrentado ha sido muy complicado así que no creo que exista un solo jugador de temer”, finalizó.

El juego de Municipal contra Olimpia será a las 20:00 horas, en el estadio Doroteo Guamuch Flores.