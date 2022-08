Amarini Villatoro salió molesto con el empate ante Guastatoya

QUETZALTENANGO – El técnico nacional analizó el último resultado de los quetzaltecos.

Xelajú MC perdió su paso perfecto en el estadio Mario Camposeco, luego que el sábado empatara a un gol contra Deportivo Guastatoya, resultado que no estaba presupuestado por el técnico Amarini Villatoro que indicó que las bajas afectaron, además del cansancio de los que tuvieron actividad.

“Fue un partido complicado, como sabíamos que iba a serlo. En la preparación se nos dificultó por bajas de último momento y jugadores que no están al 100%, de tres solo recuperamos a José Calderón. No tuvimos el tiempo para prepararlo. No lo iniciamos bien, nos está costando. Iniciamos contra la corriente y ya después fuimos muy superiores al rival, generamos muchas ocasiones de gol. En el segundo tiempo se emparejó un poco”, dijo Villatoro.

Acerca del resultado opinó: “Estamos molestos con el empate, frustrados, queríamos ganar. La molestia es por no sumar de a tres y estoy molesto conmigo porque mis variantes no funcionaron. Hicimos variantes para tratar de mantener la misma intensidad que habíamos logrado en el primer tiempo, que por cansancio había jugadores que ya no daban. Esperábamos cerrar el partido de otra manera, me quedo con ese sinsabor de no haber cerrado como hubiésemos querido”.

“Nos faltó más tranquilidad en el último cuarto, en el área de ellos. Es un equipo que tenía 3 o 4 jugadores en su área, ahí nos esperaban. Nos faltó precisión, llegábamos bien hasta esa zona y en el remate final no estuvimos certeros. En el primer tiempo me encantó el equipo y creo que a la gente también. En el segundo tiempo llevar el desgaste del juego nos pasó factura”, finalizó.

Los chivos volverán hoy a los entrenos y de cara al siguiente partido contra Deportivo Mixco del sábado.

