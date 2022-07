Se despide de Marquense

SAN MARCOS – Los leones ya no tendrán a uno de sus referentes.

El portero Marvin Barrios sorprendió al dar a conocer que no continuará en Deportivo Marquense para el Toreno Apertura 2022 de la Primera División, decisión que en gran medida se dio tras la grave lesión que sufrió en el campeonato anterior.

Esta fue la carta de despedida de Barrios:

“Todas las despedidas son tristes así que Mil Gracias al club Deportivo Marquense a Cada Integrante de Juntas Directivas que en su momento forman y formaron parte del club por haber confiado en mi persona en estos 3 años y medio (nuevamente ha sido un placer y orgullo defender los colores.

Al Cuerpo técnico y Compañeros agradecerles por su amistad les Deseo lo Mejor… Gato y Nery por tener el campo siempre en óptimas condiciones

UN ABRAZO AL CIELO EN MEMORIA DE NUESTRO COMPAÑERO Y Hermano Marcos Menaldo SIEMPRE ESTARAS PRESENTE EN NUESTROS CORAZONES.

A las Porras y Aficionados agradecerles por su apoyo que partido tras partido me Brindaron y llenaron de Confianza.

En lo personal estoy enfocado en mi recuperación no ha sido fácil por momentos dan ganas de tirar la toalla y no saber nada… La vida me dio un golpe fuerte. Pero cuando a uno le gusta lo que hace trata de Sobreponerse a las Adversidades, Hoy nuestros caminos son Distintos esperando en Dios Volvernos a Reencontrar.

No tenía las palabras para expresarme por lo sucedido con anterioridad (ascenso) pero ha llegado el Momento de decir adiós y desearles lo mejor para este nuevo torneo. QUE DIOS LOS BENDIGA Y EXITOS!!!”

Barrios tuvo una ruptura en el tendón de aquiles en la gran final del Torneo Clausura 2022 ante Mixco, por lo que tuvo que ser operado y su retorno a las canchas sería hasta el otro año.

