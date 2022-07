Marcel Hernández habló sobre el interés de Municipal

COSTA RICA – El cubano se manifestó sobre las posibilidades de jugar con los rojos.

Municipal está en busca de su cuarto extranjero, que será un delantero, y ha puesto sus ojos en el cubano Marcel Hernández, que ha sido uno de los máximos goleadores de la Liga de Costa Rica jugando para Cartaginés y la Liga Deportiva Alajuelense.

Hernández asistió ayer a los premios de la Unafut, donde fue uno de los más destacados tras ser el goleador del Torneo Clausura 2022 y fue cuestionado sobre las opciones de jugar para los escarlatas, pero dejó todo en manos de su representante.

“Hay cosas que no manejo yo y es mi agente, me gusta centrarme en cosas que tengo al frente, por sanidad para la mente, he escuchado que hay clubes guatemaltecos que han tocado la puerta, qué bueno y gracias a Dios, pero no tengo toda la información y no me gusta hablar cuando no hay nada seguro”, dijo el caribeño.

Alajuelense actualmente es el dueño de la ficha del cubano, pero por problemas con él se está buscando una salida. Además de Municipal, también tiene ofrecimientos de clubes de Asia, así como del Cartaginés, equipo con el que jugó la temporada pasada.

