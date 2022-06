La advertencia de Carlos Ruiz a la Selección Nacional

GUATEMALA – El exfutbolista pidió humildad de cara a su debut en la Liga de Naciones.

La Selección de Guatemala enfrentará hoya a las 16:00 horas a Guayana Francesa, en la actividad de la primera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf, rival que en el papel no causará inconvenientes, pero Carlos Ruiz lanzó una advertencia pública.

Ruiz utilizó su cuenta oficial de Twitter para hacer un llamado a la humildad de cara al encuentro ante los caribeños, en el que indicó que, a pesar de no ser un rival conocido, puede causar complicaciones y no hay que confiarse.

“ATENCIÓN, French Guiana NO ES UN RIVAL FACIL!! Que no conozcamos nada de ellos no los hace un rival facil, me puse a revisar sus últimos resultados que no son malos y tienen muchos jugadores jugando en Francia, queremos que gane GUATEMALA siempre pero humildad, ojo HUMILDAD!”