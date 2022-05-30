El equipo ideal de la serie final

GUATEMALA. Comunicaciones se quedó con el título en gran parte poque sus jugadores tuvieron no sólo colectivo, sino individualmente puntos altos.
En Guatefutbol.com, nombramos a los jugadores más destacados durante la serie final (ida y vuelta) del Torneo Clausura.
PORTERO: Fredy Pérez.
DEFENSORES: Stheven Robles, José Corena, Milciades Portillo, Jaime Alas.
VOLANTES: Rodrigo Saravia, José Manuel Contreras, Karel Espino;
DELANTEROS: Lynner García, José Luis Anangonó y Oscar Santis.
El Once Titular de la serie final del Torneo Clausura tuvo a 9 jugadores de Comunicaciones y sólo dos de Municipal.
FOTO: Guatefutbol.com
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ESTOY DE ACUERDO CON ESTOS JUGADORES CREMAS QUE DESTACARON EN LOS DOS JUEGOS SUS DELANTEROS ARONGONO, SANTIS, LEYNER, GARCIA, DEFENSAS: JOSE CORENA, STHEVEN ROBLES, MEDIOCAMPISTAS VOLANTES: EL MOYO CONTRERAS, KAREL ESPINO, RODRIGO SARAVIA ESTO FUERON LOS JUGADORES QUE FUERON SOBRESALIENTES CON LOS CREMAS ESTUVIERON A LA ALTURA Y COLABORARON PARA LA OBTENCION DEL TITULO 31 AUNQUE TODOS LOS DEMAS JUGADORES CREMAS TABIEN APORTARON PARA GANAR LA 31. FELICITACIONES A ESTOS JUGADORES POR SU BUENA ACTUACION EN LOS DOS JUEGOS Y A LOS DEMAS JUGADORES CREMAS POR HABER PUESTO SU GRANITO DE ARENA PARA LA OBTENCION DEL TITULO 31.
TAMBIEN HAY QUE MENCIONAL AL PORTERO PEREZ DE MUY BUENA ACTUACION EN LOS DOS PARTIDOS NO CABE DUDA PORQUE SENTO AL TITULAR AL CANCHE MOSCOSO SI ESTE ESTA PASANDO POR BUEN MOMENTO NO CABE DUDA QUE LOS CREMAS TIENEN BUENOS GUARDAMETAS PRUEBA DE ELLO QUE YA EL EQUIPO DE XELA LES PUSO EL OJO Y QUIERE NEGOCIARLOS CUALQUIERA DE LOS DOS ARQUEROS CON LOS CREMAS HABER QUE PASA SI SIGUEN CON LOS CREMAS ESTOS GUARDAMETAS O SALEN A OTRO EQUIPO DEPENDERA DE LA DIRECTIVA CREMA QUE DECIDEN Y FELICTACIONES A FREDY PERZ POR SU GRAN ACTUACION Y SEGUIR CRECIENDO Y ESTAR MUY SEGURO EN ESTOS DOS JUEGOS PARA COLABORAR PARA LOGRAR GANAR EL TITULO 31.
AHORA LA DUDA SERA QUE EXTRANJEROS SEGUIRAN CON LOS CREMAS O SE IRAN PORQUE LOS CREMAS YA CONTRATARON AL COLOMBIANO QUIÑONEZ DE BUENA ACTUACION EN SU ULTIMO EQUIPO EL DESCENDIDO SOLOLA QUE HIZO SIETE GOLES CON STE EQUIPO ES DELANTERO Y UNO DICE QUIEN SE IRA PODRIA SER ARONGONO PERO ESTE JUGADOR NO ES TAN GOLEADOR Q PERO CONTRIBUYE BASTANTE PARA PASES DE GOL Y ADEMAS CUNAO HACE GOLES HACE GOLES CLAVES COMO LO HIZO PARA GANAR LA CONCACAF FUE DETERMINATE PRUEBA DE ELLOS FUE EL MEJOR DELANTERO Y EL PRIMER JUEGO COLABOR CON UN GOL Y YA HABIA FALLADO OTROS PERO LOGRO ANOTAR FUE CLAVE PARA LA OBTENCION DEL TITULO Y ESTE SEGUNDO PARTIDO PARTICIPO TAMBIEN PARA EL GOL QUE HIZO SANTIS ESTA DIFICIL LA DESICION CREMA Y EL HONDUREÑO CASTILLO YA HA COLABORADO CON GOLES ANQUE CASI NO HA SIDO TITULAR NO ES MALO TAMPOCO A PESAR QUE ACABA DE LLEGAR Y EN LA DEFENSA O MEDIA EL CUBANO ESPINO HA SIDO PIEZA FUNDAMENTAL COMO EL COLOMBIANO CORENA EN EL ARMADO CREMAS HAN SIDO SOBRESALIENTES Y EL PANAMEÑO CAMBOA NO HA SIDO TIULAR PERO HA SACADO LA CASTA SI HAY QUE SACAR ALGUNO DE ESTOS JUGADORES PARA QUE JUEGUE QUIÑONEZ SERA DIFICIL DISICION DE LA DIRECTIVA TAL COMO SACRIFICARON AL BUEN JUGADOR JUNIOR LACAYO PORQUE LLEGARA KEVIN TAMBIEN A VER QUE DECIDEN PERO QUE HAGAN UNA BUENA DISICION QUE LE CONVENGA A LOS CREMAS PORQUE ESTE JUGADOR QUIÑONEZ PODRIA A LLEGAR A SER EL GOLEADOR DE LOS CREMAS POR LA CAPACIDAD QUE SE LE HA VISTO LE VA AYUDAR MUCHO A LOS CREMAS PARA JUGAR LA CONCACAF Y A NIVEL NACIONAL ES UN JUGADOR COLOMBIANO SOBRESALIENTE. FUE BUENA CONTRATACION DE LOS CREMAS LES VA AYUDAR DE MUCHO.