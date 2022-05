VIDEO | Para Martínez es una bendición estar en la Selección

GUATEMALA – El delantero nacional volvió a ser tomado en cuenta en la Azul y Blanco.

Luis Martínez se incorporó esta semana a los entrenamientos de la Selección Nacional de Guatemala, luego de terminar su participación con Deportivo Guastatoya y en el que manifestó su felicidad por ser tomado en cuenta, en especial por el calvario que pasó por la seguidilla de lesiones.

“Lo más importante es estar al servicio de tu país, en lo personal el pase difícil alejado por una lesión y ahora que regresé el entrenador me llamó para aportar algo a la Selección, a eso venimos todos, a hacerlo bien y con toda la disposición del caso”, dijo Martínez.

Acerca de su retorno a la Azul y Blanco comentó: “Lo tomo como una bendición, Dios premia la obediencia y con él he tratado de estar bien, cuando eso pasa todo camina de la mejor manera”.

“He platicado con el entrenador, me extrañó que me hiciera una videollamada, ahora hemos platicado más tranquilos de lo que él espera y le dije que estoy a disposición de aportar al país, me preguntó sobre la posición que me gusta jugar y donde me sentía cómodo”, agregó.

“Ya conozco a los compañeros, son jugadores que en sus clubes han destacado y por eso mismo han recibido el llamado, uno que se incorpora solo toca unirse al grupo y al compañerismo”, finalizó.