Villatoro: Hay oportunidades que no puedo dejar pasar

COSTA RICA – El guatemalteco se manifestó luego de decidir cambiar de equipo.

Amarini Villatoro se desvinculó de Municipal Pérez Zeledón de Costa Rica y todo parece indicar que su destino será Xelajú MC, pero al momento de confirmar la noticia, el técnico se mostró contento por la oportunidad que tuvo en el extranjero y afirmó que se le presentó una oportunidad en su carrera que no podía dejar pasar.

“He tomado la decisión de no continuar, agradezco por las puertas como que me abrieron y también tengo agradecimiento a la afición, siempre lo he dicho, antes de venir aquí era hincha de Pérez y me voy siendo hincha de Pérez Zeledón. Si quiero a un equipo en Costa Rica es a Pérez Zeledón y lo voy a seguir, pero hay oportunidades en la vida que no puedo dejar pasar”, dijo Villatoro.

“Uno aspira a estar en otro tipo de situaciones y creo que es el momento de hacerlo, también que en lo profesional pueda mejorar en muchas cosas para continuar creciendo”, agregó el chapín en conferencia de prensa.

Villatoro estará siendo oficializado como técnico de los Súper Chivos para el Torneo Apertura 2022, regresando así a dirigir en la Liga Nacional luego de tres años.