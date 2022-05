Gerardo Gordillo agradece el apoyo de los aficionados guatemaltecos

ECUADOR – El guatemalteco habló sobre su rendimiento y del cariño que recibe por parte de los seguidores.

Gerardo Gordillo está pasando su primer torneo en el futbol de Ecuador, luego de haber fichado por el Gualaceo donde ha logrado tener buenas actuaciones, aunque a pesar de eso el defensor nacional no se conforma y espera mejorar su rendimiento en las jornadas que quedan del campeonato.

“Me analizo que me hace falta mejorar muchas cosas, creo que tengo que seguir trabajando, al final me he sentido bastante cómodo, los compañeros me lo han hecho sentir, pero si siento que hay que mejorar a nivel personal y como grupo y los objetivos que tenemos son bastante importantes”, dijo el chapín a los medios.

“Sabemos que el fútbol es de altas y bajas, bueno no solo el fútbol la vida, pero también hay que saber disfrutarlo yo siempre pienso así. Hay que disfrutar cuando no te va bien porque tenés que poner las barbas en remojo para que lo siguiente te salga mejor”, agregó.

El defensor también habló del apoyo que recibe por parte de los seguidores: “Para mí es, mira cómo se me hace, se me pone erizada la piel porque me quieren mucho en mi país, he estado en otros países y también me lo demuestran y ahora en mi país dicen que hay una banda del Gualaceo así que eso me alegra muchísimo porque ellos confían mucho en mí y para mí es una gran responsabilidad tenerlos, pero más que presión es un apoyo tremendo que vivo”.

Gordillo y el Súper Guala regresarán hoy a la actividad, cuando a las 18:00 horas reciban la visita de Guayaquil City por la decimotercera jornada del campeonato. Gualaceo actualmente marcha en el décimo puesto de la tabla con 17 puntos.