VIDEO | Así fue el gol de Analu al Inter de Milán

ITALIA – La guatemalteca se reencontró con la senda del gol

Ana Lucía Martínez anotó su segundo gol en la Serie A de Italia, luego que ayer marcara uno de los tantos con los que la Sampdoria cayó 4-3 en su visita al Inter de Milán y con el que la chapina pudo reencontrarse con la anotación.

Martínez hizo su tanto al minuto 53, cuando una desatención defensiva la aprovechó para quedar sola frente a la portera rival y luego con un tiro cruzado de derecha mandó la pelota dentro del marco para hacer el momentáneo 3-3.

No se imaginan lo que he trabajado para esto 🥺 aunque no fue el mejor resultado, me quedo con buenas sensaciones ! A seguir 💪🏼 #ForzaSamp @sampdoria

🎥 @TIM_vision pic.twitter.com/TnlpmX7QkD

— Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) March 20, 2022