[Video] Lezcano toma con orgullo y responsabilidad el llamado a la Selección de Guatemala

GUATEMALA. El costarricense recibió el llamado de Luis Fernando Tena para formar parte de este segundo microciclo de trabajo.

Andrés Lezcano conversó con Guatefutbol.com este día, luego que se hiciera oficial su llamado a la Selección de Guatemala para trabajar en el próximo microciclo de trabajo.

“Estoy muy emocionado y honrado de pertenecer a una selección, de que me hayan convocado y que me tomen en cuenta. Creo que es algo que me genera mucho orgullo, es algo que mucho jugador quiere y a mi se me está dando la oportunidad de representar a la selección de Guatemala”, expresó el costarricense.

El tico comentó que le debe mucho a Guatemala y por esa razón asume el llamado con mucha alegría. Lezcano también dijo a Guatefutbol.com ya que conversó con Luis Fernando Tena ayer (miércoles) y ahora aprovechará esta oportunidad.

Lezcano llegó a Guatemala para jugar en la Liga Nacional con Deportivo Carchá, su buena actuación lo llevó a Malacateco y después formó parte de Antigua y ahora se encuentra defendiendo los colores de Comunicaciones.