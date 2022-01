De León: “Fue una sensación muy bonita debutar con el primer equipo”

QUETZALTENANGO – Los chivos tuvieron a un debutante en el último encuentro ante Malacateco.

Xelajú MC tuvo un mal inicio de torneo al caer 2-0 en su visita a Malacateco, pero como dato positivo fue la inclusión de Carlos De León Quemé de 21 años, quien tuvo la oportunidad de hacer su debut en la Liga Nacional, tras recibir la confianza de jugar 45 minutos y dejar buenas sensaciones en el terreno de juego.

“Aún no lo creo, fue una sensación muy bonita debutar con el primer equipo, estoy muy contento por haber tenido mis primeros minutos, ha sido un trabajo arduo durante la pretemporada, fue algo que me propuse y el cuerpo técnico me estaba dando el respaldo para sacar lo mejor de mí”, dijo De León.

“Al principio de la pretemporada traté de demostrar mis ganas, debutar iba a ser mi meta, dejé buenas sensaciones en un amistoso ante San Pedro, eso me demostró que si podía y así pelear por un puesto en el once titular”, agregó.

Acerca de cómo vivió el momento de entrar al campo comentó: Cuando el entrenador me dijo que iba a entrar, pensé en todo lo que he pasado, se me erizó la piel y me quedé con un nudo en la garganta, no sabía que decir a las indicaciones, fue una sensación muy bonita y es algo especial de lo mejor que me ha pasado en el futbol”.

“El grupo me ha ayudado, tomo los consejos de todos, sacarle el mejor provecho, ha sido muy importante las palabras que me han dado los compañeros”, finalizó.

De León llegó al club Súper Chivo desde los 12 años, ha estado en las diferentes categorías inferiores y para esta etapa de reacondicionamiento físico recibió el llamado del cuerpo técnico que encabeza Irving Rubirosa para tener la oportunidad de entrenar, ante su buen trabajo fue convocado y sumó minutos ante los Toros.

Foto: Xelajú.