Amarini Villatoro se queja del arbitraje

COSTA RICA – El guatemalteco se mostró molesto por lo sucedido en el último partido.

Municipal Pérez Zeledón, equipo que dirige el guatemalteco Amarini Villatoro, cayó este fin de semana 2-1 ante Cartaginés, en la segunda jornada del campeonato de Costa Rica, pero el estratega no escondió su malestar por las decisiones arbitrales, afirmando que no hubo un balance en el criterio del juez.

“No me gusta tocar estos temas, pero llega el momento en que uno ve todo. Todo el mundo se quejó del arbitraje de Guadalupe y Cartaginés, ahora vienen los árbitros con cierta disposición, de esos arbitrajes tentativos que cada falta no las maneja con el mismo criterio. No muestran las tarjetas igual y al final molesta porque te ponen en contra”, confirmó Villatoro.

“Pasa siempre que cuando un equipo tradicional se queja del arbitraje, al otro partido el arbitraje tiene que ver. No puede ser así, le hacen daño al fútbol y a los demás que estamos luchando y tratando de hacer las cosas bien”, agregó.

“Nosotros los que somos de fútbol sabemos que es un arbitraje tentativo. Cuerpo a cuerpo, falta para Cartago. Pelota dividida, falta para Cartago. Pelota que era falta de nosotros, no la marcan y dejan jugar. Entonces, van inclinando la balanza. En la primera jugada muestra tarjeta amarilla y el chico que hace un golazo tiene siete faltas en el partido y no tuvo amarilla. Esas son las cosas que hay. Llega un punto donde uno se molesta porque quiera que no, tienden a pararte de otra manera”, continuó el chapín de manera molesta.

Además, Villatoro también manifestó su preocupación por los resultados en las primeras dos fechas: “Lo hablamos siempre con el grupo, lo difícil de las primeras jornadas de los seis son cuatro visitas y dos juegos son ante la Liga y Saprissa. No es un buen inicio conscientes, sabemos lo importante de no pasar mucho tiempo sin sumar”.

Los Guerreros del Sur comenzaron el campeonato con un empate ante Grecia y luego sumaron la derrota ante Cartaginés. El sábado 22 de enero volverán a jugar cuando visiten a Asociación Deportiva San Carlos.

Foto: Pérez Zeledón.