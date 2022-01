El Clásico español aterriza en Arabia Saudita

ARABIA SAUDITA. El Real Madrid y el Barcelona protagonizarán un clásico oficial sin precedentes en Oriente Medio.

Algo que parecía impensado en el fútbol español años atrás, se ha empezado a concretar: los dos equipos más importantes de la Liga jugarán un clásico oficial en Arabia Saudita, lejos de sus aficionados, pero cerca de los petrodólares buscados por los directivos españoles.

Así, este lunes el Real Madrid y el Barcelona arribaron a Arabia para jugar el miércoles a las 13:00 horas de Guatemala, en el estadio King Fahd, por la semifinal de la Súper Copa de España, organizada por la Real Federación Española de Fútbol.

El conjunto blanco liderado por el Carlo Ancelotti llega este duelo con los ánimos a tope luego de vencer 4-1 al Valencia por la jornada 20, mientras que el elenco azulgrana de Xavi Hernández de igualar 1-1 ante el Granada.

🇸🇦 Back in Riyadh.

Time to go after the Supercopa! pic.twitter.com/SkQu6LBzpP

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 10, 2022