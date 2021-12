Antigua no tuvo problemas para clasificar

SACATEPÉQUEZ – Los aguacateros cumplieron con los pronósticos al dejar fuera a los sololatecos.

Antigua GFC se convirtió en el primer equipo clasificado a las semifinales del Torneo Apertura 2021, luego de superar 6-1 en el global a Sololá, tras el 5-1 de hoy en el duelo de vuelta que prácticamente fue de trámite para los coloniales de principio a fin.

Los aguacateros no especularon, desde el primer minuto tomaron la posesión del balón y no la soltaron, encerraron al rival y comenzaron a tratar de encontrar espacios para poder abrir el marcador, el cual no fue más abultado gracias a Víctor Bolívar que hizo lo posible para mantener su marco en cero.

El panorama para los visitantes no parecía alentador, no solo por el abrumador dominio de los panzas verdes, sino también porque apenas al minuto 15 se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Christian Solares por una fuerte entrada sobre Cristian Jiménez.

Con un hombre de más, los coloniales fueron más cuando Carlos Mejía recibió un balón dentro del área y con un derechazo provocó el desvío de Yonatan Sandoval, dejando mal parado a Víctor Bolívar y así hacer el 1-0.

Para el segundo tiempo, Sololá intentó mejorar su imagen, pero dejó más espacios porque apenas al 52 llegó el 2-0, cuando Pedro Báez aprovechó un balón dentro del área chica y prácticamente desde el suelo definió para poner el 3-0 en el global y confirmar el pase.

Las anotaciones no dejaban de llegar y con esto también el primer error de Víctor Bolívar, porque Romario Da Silva tomó la responsabilidad de un tiro libre, el balón pasó en medio de la defensa y se le escapó de las manos al portero tico que no pudo evitar el 3-0.

Y al minuto 75, nuevamente Bolívar no pudo detener un tiro, ahora de Deyner Padilla que sacó un disparo raso y se fue directo al marco para hacer el 4-0.

Los sololatecos no se rindieron a pesar de las adversidades porque no se quisieron ir sin descontar, con un bombazo de Julio García que no pudo atrapar Braulio Linares, para marcar el 4-1 en el juego y 5-1 en el global.

La visita tuvo su chance para recortar distancias, cuando se le marcó un penal a favor por una falta de Santos Crisanto sobre Antonio López. Al cobro llegó Julio García, pero su tiro fue adivinado por Linares que ya no permitió otro tanto.

Los aguacateros ya no quisieron más sorpresas y nuevamente se lanzaron al ataque, buscaron otro tanto con tiros de Jairo Arreola y César Archila, pero al final fue Deyner Padilla que puso el 5-1 en el duelo al finalizar una gran jugada colectiva.

Antigua GFC no tuvo problemas para superar a Sololá y se convierte en el primer semifinalista del Torneo Apertura 2021, ahora esperará a su rival que se definirá mañana, su duelo de ida en la siguiente ronda será el miércoles 22 de diciembre de visita, mientras el de vuelta el sábado 25 en el estadio Pensativo.

Vea la crónica de cada encuentro y otras noticias haciendo clic AQUÍ, y también lo invitamos a consultar lo sucedido en cada juego, con alineaciones, goles y todas las incidencias haciendo clic sobre el resultado del partido en el CALENDARIO. En la TABLA DE POSICIONES podrá ver cómo marcha el Apertura 2021 y desde ese mismo enlace también puede ver las estadísticas del torneo y todo lo sucedido en los campeonatos de los últimos veinte años. Por aparte, si ingresa a JUGADORES podrá ver los números de cada uno de los futbolistas que participan en el torneo.

También lo invitamos a que visite la sección de VIDEOS, en donde podrá ver los compactos de la mayoría de partidos así como entrevistas con los protagonistas del Futbol de Guatemala.