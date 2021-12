Confirmadas las fechas de la Liga de Campeones de la Concacaf

ESTADOS UNIDOS. Comunicaciones y Guastatoya ya tienen fecha para los partidos de las series de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Mediante una carta, el máximo ente del fútbol regional notificó a los clubes de los horarios para la ronda inicial de la máxima competición de equipos de la región.

Tras el sorteo realizado el pasado miércoles en los Estados Unidos, el monarca de la Liga Concacaf, Comunicaciones, se estrenará ante el estadounidense Colorado Rapids y Guastatoya irá ante el mexicano León.

Como en el torneo clasificatorio, ambos clubes guatemaltecos jugarán sus partidos en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, en la Ciudad de Guatemala. Por ranking, los nacionales jugarán primero en casa y terminarán las series en Estados Unidos y México, respectivamente.

OCTAVOS DE FINAL

*Horario de Guatemala

Martes, 15 de febrero de 2022

18:00 Cavaly AS (HAI) vs New England Revolution (USA)

19:00 Santos de Guápiles (CRC) vs New York City FC (USA)

21:00 Santos Laguna (MEX) vs CF Montreal (CAN)

Miércoles, 16 de febrero de 2022

17:00 CD Guastatoya (GUA) vs Club León (MEX)

19:00 Forge FC (CAN) vs Cruz Azul (MEX)

21:00 Deportivo Saprissa (CRC) vs Pumas UNAM (MEX)

Jueves, 17 de febrero de 2022

19:00 Comunicaciones FC (GUA) vs Colorado Rapids (USA)

21:00 FC Motagua (HON) vs Seattle Sounders FC (USA)

Partidos de Vuelta de Cuartos de Final

Martes, 22 de febrero de 2022

17:00 New England Revolution (USA) vs Cavaly AS (HAI)

19:30 CF Montreal (CAN) vs Santos Laguna (MEX)

21:30 Club León (MEX) vs CD Guastatoya (GUA)

Miércoles, 23 de febrero de 2022

17:00 New York City FC (USA) vs Santos de Guapiles (CRC)

19:30 Colorado Rapids (USA) vs Comunicaciones FC (GUA)

21:30 Pumas UNAM (MEX) vs Deportivo Saprissa (CRC)

Jueves, 24 de febrero de 2022

19:30 Cruz Azul (MEX) vs Forge FC (CAN)

21:30 Seattle Sounders FC (USA) vs FC Motagua (HON)

FOTO: Guatefutbol.com

Comente esta nota y compártala con sus amigos.