OFICIAL: KUN AGÜERO SE RETIRA DEL FUTBOL POR SU PROBLEMA DE SALUD

Madrid – Especial para Guatefutbol – El argentino tuvo que dejar el futbol por problemas de salud.

Ya es oficial, Sergio Kun Agüero deja el fútbol, debido a su problema de salud, el problema cardíaco que lleva padeciendo desde hace un mes y medio ha provocado el fin de su carrera. Ha sido un acto muy duro, de una gran emoción y de una gran carga emotiva.

Muy emocionado desde el principio del acto, Agüero no podía hablar porque las lágrimas se lo impedían con gran dolor

Ha dicho textualmente: “Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Estoy muy feliz por la decisión que tomé, lo primero es mi salud. Tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos que me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace diez días o una semana. Hice todo lo posible en busca de una esperanza, pero no había muchas. Estoy muy orgulloso por mi carrera. Siempre soñé con jugar, desde los cinco años que toqué una pelota. Mi sueño era jugar en Primera y nunca imaginé llegar a Europa. Gracias a Independiente, al Atlético que está aquí y que apostó por mí con 18 años. La gente del City, donde dejé lo mejor, saben lo que siento por ellos. Y la gente del Barça que es increíble. Sabía que venía al mejor equipo del mundo y me trataron muy bien. Gracias a todos los que están acá, a mi familia. Hice lo mejor para ayudar, pero … gracias a mis compañeros. Me voy con la cabeza alta. No sé que me esperará en la otra vida, pero sé que hay mucha gente que me quiere. Gracias a los periodistas que me trataron bien a veces y otras mal, pero no pasa nada. Me quedo con lo bonito de estos tiempos. Muchas gracias”.

Una ovación cerrada a terminado el acto.l Lleno de lágrimas, emoción, recuerdos y una profunda afectividad por parte de todos los presentes.

Se nos retira del futbol, un jugador maravilloso. Eléctrico, con un gran regate y siempre cargado de esa magia de jugador crack.

Comenzó su carrera en Independiente en Argentina y con 18 años, el Atlético de Madrid le ficha donde se consagra. Como por ejemplo cuando gana la Europa League contra em Fulham en el 2010. Después es traspasado al Manchester city, donde ganó la Premier ye hizo que se convirtiera en un jugador de leyenda para los citiziens al marcar un gol en los últimos minutos que supuso el título de la Premier inglesa. Por último, al acabar contrato con el equipo de Manchester y ya con 33 años, ficha por el FC Barcelona, lo que parecía una acción de acompañamiento para Messi dentro del club catalán circunstancia que no fue así al final.

Hoy se retira, un grande, un crack en todos los sentidos. El mundo del deporte llora la marcha de un gran deportista, mejor persona y ahora un gran luchador por su enfermedad.

Hasta pronto Kun, cuídate mucho.