[PREVIA]: La Primera División comienza hoy con su campeonato

GUATEMALA. La filial de Comunicaciones y el equipo de Sacachispas abrirán la primera fecha del Torneo Apertura 2021 de la Primera División.

Con el regreso al antiguo formato de competencia los 20 equipos fueron divididos nuevamente en los Grupos A y en el que la primera fecha iniciará hoy con el juego entre los Cremas B y los Muteros a las 9:00 horas en el estadio Cementos Progreso.

En cuanto al vigente campeón, el equipo de Quiché FC, visitará al recién ascendido Deportivo Amatitlán en el estadio Guillermo Slowing, el domingo a las 11:00 horas.

Por otro lado los equipos de Aurora FC y Deportivo Mixco quienes lucen como favoritos en el grupo B, se verán las caras hoy a las tres de la tarde en el estadio El Ejército en uno de los partidos más atractivos de la Jornada.

En el grupo A el choque más interesante será el derbi de San Marcos, en donde San Pedro y Marquense en enfrentarán el domingo a las tres de la tarde en la casa de los Super Gallos.

Esta es la programación de todos los juegos de la Primera Fecha:

GRUPO A:

-Domingo 1 de agosto

Amatitlán vs Quiché / 11:00 horas

Suchitepéquez vs Siquinalá / 11:00 horas

Puerto San José vs Xinabajul/ 11:00 horas

Coatepeque vs Plataneros / 12:00 horas

San Pedro vs Marquense/ 15:00 horas

Grupo B:

-Sábado 31 de julio

Comunicaciones B vs Sacachispas/ 9:00 horas

Aurora vs Mixco / 15:00 horas

-Domingo 1 de agosto

Pinulteca vs Sanarate/ 11:00 horas

Mictlán vs Zacapa-Tellioz/ 11:00 horas

Agua Blanca Chimaltenango / 15:00 horas