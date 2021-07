Nelso García: “Estar en Comunicaciones ha sido una gran motivación”

GUATEMALA. El jugador de los Cremas se encuentra motivado de cara al inicio del campeonato.

El volante de Comunicaciones, Nelso Iván García, volvió al conjunto Crema para reforzar al equipo en este Apertura 2021, tras un buen desempeño que tuvo con el Deportivo Iztapa el certamen anterior.

El jugador comentó sentirse motivado para este inicio de campeonato, como también indicó que él y sus compañeros se han preparado bien para iniciar bien torneo ante los Murciélagos.

“Me siento Motivado para el inicio del torneo. Nos hemos venido preparando muy bien para arrancar con todo este torneo. Creo que los partidos amistosos nos han servido para ir mejorando en lo táctico y creo que vamos a iniciar de la mejor manera”.

En lo personal el guatemalteco de 22 años dijo que ha tenido un buen recibimiento del plantel, y que haber regresado a Comunicaciones fue un sueño cumplido. “Me he sentido bien con el grupo, me han ayudado mucho, me han aconsejado en un par de cosas y vamos para delante. Es otro sueño que se me vuelve a cumplir, estar acá en Comunicaciones que ha sido una gran motivación y lo tomo con compromiso y dedicación y seguir haciendo las cosas de la mejor manera creo que será una gran motivación para mí”, finalizó.

Nelso García fue formado desde las fuerzas básicas del club, y conforme fueron pasando los años perteneció a la filial del equipo en la Primera División, como también logró tener algunos minutos en el cuadro mayor con Mauricio Tapia.

Al no tener la participación deseada se fue a préstamo con los Peces Vela la temporada pasada, en donde logró tener una buena actuación sobre todo en el Clausura 2021 al terminar como el mejor goleador guatemalteco con seis tantos.

Los Cremas enfrentarán a Sololá el domingo 1 de agosto en el estadio Xambá, a partir de las 10:00 horas en el penúltimo juego de Primera Fecha.

