Video | Gordillo al borde de las lágrimas al hablar de Ruiz

ESTADOS UNIDOS – El defensor se deshizo de elogios para referirse del exfutbolista.

Gerardo Gordillo ha manifestado en varias ocasiones su admiración hacía Carlos Ruiz, incluso en los últimos partidos ha usado el dorsal 20 y ya le dedicó un gol con la celebración que hacía “El Pescado” en su época de jugador.

Gordillo fue entrevistado por la cadena TUDN y se le mencionó que Ruiz, quien estuvo de comentarista, celebró su gol a lo grande contra Trinidad y Tobago, algo que conmovió al defensor que estuvo a punto de llorar.

“Me identifico muchísimo con Carlos, él sabe lo que significa para mí, lo que me decís me conmueve mucho porque él ama a Guatemala como nadie y es un gran ejemplo para mí”, dijo el defensor.

Además, nuevamente habló sobre el penal que falló en la ronda preliminar, pero manifestó que no se rendirá, tal como el ejemplo que mostró Ruiz cuando defendió a la Azul y Blanco.

“Le mando un saludo a la gente que confía en nosotros y a la que no. Me tocó fallar un penal en Miami, me sentí culpable, pero tiene que pasar algo más para que caiga, no me caeré, seguiré, lucharé para mí país y por mi gente como nos enseñó Carlos Ruiz”, finalizó.

El defensor es uno de los legionarios de Guatemala y fue el encargado de anotar el único tanto de los chapines en la Copa Oro ante Trinidad y Tobago.