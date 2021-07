Loredo sobre el grito homofóbico: “Se me hace una tontería”

El técnico mexicano indicó que no le incomoda el grito que realiza la afición mexicana.

El entrenador interino de la selección de Guatemala, Rafael Loredo, se le consultó durante la conferencia el famoso grito homofóbico que realiza la afición mexicana, en el que comentó que para él significa una tontería ese grito.

“Primero se me hace que es una gran tontería. A mí en lo personal oigo ni me motiva, ni me molesta ni me entristece, no significa nada para mí. Creo que la gente debería de quitar eso y dedicarse o tener mejor inventiva y gritar otra cosa o apoyar a su equipo. Eso ni siquiera molesta a los rivales, en Centroamérica les gritan eso y ni entienden. La verdad es una gran tontería”.

Para este partido la Concacaf había comunicado primero que no iba a permitir el ingreso de público, pero horas después informó que si permitirán el ingreso de la afición, pero advirtió que los aficionados que sean sorprendidos realizando ese grito serán retirados del estadio Cotton Bowl.