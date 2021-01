“Hasta que no tenga firmado el contrato no se puede asegurar nada”

Comunicaciones tiene a la vista un mexicano que tiene posibilidades de llegar al equipo para el próximo torneo.

A pesar que el campeonato de Apertura 2020 no ha concluido para Comunicaciones ya que disputa los Cuartos de Final contra Antigua, los Cremas ya iniciaron con la evaluación de carpetas de jugadores en la que destaca el futbolista mexicano llamado, Carlos Bueno.

Según conoció Guatefutbol.com de personas cercanas a la institución Crema, se aclaró que no hay nada seguro sobre la vinculación del atacante azteca, ya que no solo el nombre del mexicano se evalúa, por lo que se dijo. “Hasta que no tenga firmado el contrato no se puede asegurar nada”, aclaró una fuente al consultar la situación de Marco Bueno.

El futbolista de 26 años que se desempeña como delantero, estaría acompañado de su compatriota Agustín Herrera en el ataque de Comunicaciones. Por el momento estos son los futbolistas que ocupan plaza de extranjero en el equipo: José Calderón, Agustín Herrera, Bladimir Diaz y José Murillo. En el caso de Michael Umaña, Manfred Russell y Rafael Lezcano están como nacionalizados.

Estos son algunos de los clubes en los que ha jugado Marco Antonio Bueno Olivares: Everton de Viña del Mar (CHI), HJK Helsinki (FIN), Pachuca (MEX), Monterrey (MEX), Chivas (MEX), Toluca (MEX), y recientemente en el Oriente Petrolero del futbol de Bolivia con quien quedó desvinculado.

A nivel de selecciones fue campeón con la selección sub 17 de México, el cual se celebró en suelo azteca en el 2011. En la selección mayor debutó en el2015 en un partido contra Estados Unidos.

Por otro lado, se dice que Gerardo Gordillo podría salir de la institución para tener una oportunidad en el extranjero, aunque esto aun no ha sido confirmado por el club ni por el futbolista.

Foto: Futbol de Primera Radio

