Las preocupaciones de Amarini Villatoro

El entrenador indicó que, aunque no es excusa, el poco tiempo de preparación le afectó al equipo.

Amarini Villatoro, entrenador de la Selección Nacional de Guatemala, no salió contento con el empate de ayer ante Nicaragua y tampoco con el funcionamiento, porque a su criterio hay muchos aspectos que mejorar de cara a lo que se viene.

“Todavía nos falta ritmo de juego, no es excusa, pero nos sigue faltando tiempo, contra México se cometieron errores, pero solo nos queda mejorar y que cada uno lo haga con sus equipos, pero para eso son estos partidos, para prepararnos de cara a la competencia oficial”, comentó.

“Es frustrante el hecho de generar jugadas, en especial en el segundo tiempo, pero me centro más en el funcionamiento, en lo que espero de mi equipo, porque en momentos se perdía el orden, hubo muchas desatenciones y eso me preocupa”, analizó

El estratega de la Azul y Blanco también explicó el cambio de sistema de juego, con respecto al que se usó la semana pasada contra México.

“Usamos una línea de cuatro, apostamos a eso por el estudio que se había hecho del rival, a pesar de que no conocíamos nada del entrenador de Nicaragua y no sabíamos nada como iba a salir, es normal porque iba a traer variantes en las ideas, eso nos dificultó un poco”, agregó.

Por último, Amarini volvió a hacer énfasis en el poco tiempo de competencia que han tenido los jugadores nacionales.

“Estamos frustrados por el resultado y rendimiento, porque no fue el esperado, pero venimos de un parón de seis meses y apenas van cinco juegos de liga, no es excusa, pero tampoco estamos al ritmo de México o Nicaragua, que han mantenido su ritmo, son cosas que no entenderá la gente que no sabe de futbol”, finalizó.

El plantel de jugadores de la Selección Nacional retornó la mañana de hoy a Guatemala para unirse al resto de sus equipos y continuar con la actividad del campeonato.

Por otra parte, Amarini Villatoro y el resto del cuerpo técnico estarán reuniéndose los próximos días con el Comité Ejecutivo de la Fedefut, para dar el informe sobre los amistosos de octubre y hacer la planificación de noviembre.

