Ana Lucía Martínez envió hasta el cielo un emotivo mensaje a su señora madre

La legionaria guatemalteca recordó a su mamá.

La delantera chapina que milita en el futbol italiano, Ana Lucía Martínez, escribió un emotivo mensaje en su plataforma personal, dedicado a su señora madre, quien hoy estaría cumpliendo un año más de vida.

«Hoy estarías de cumpleaños mami, no hay un día que no te piense, me haces tanta falta, tantas cosas que compartirte y decirte, tantas cosas de seguir aprendiendo de ti. Te celebraré siempre, todo lo que soy, te lo debo a ti. Seguiré honrando tu vida y te amaré siempre. Muchos besos al cielo ✨💜 “To live in hearts we leave behind is not to die”.

La señora Miriam Maldonado falleció en enero del año 2018 por problemas de salud, y hoy 20 de septiembre estaría sumando un año más de vida.

