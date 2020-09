El guatemalteco Darwin Lom volvió a anotar y su equipo ganó

Lom lleva varios partidos convirtiendo goles y aportando a su equipo.

El Chattanooga FC venció como local 2-1 al Cosmos de Nueva York, en el Finley Stadium.

En un intenso partido el cuadro de Tennessee fue superior y lo pudo plasmar en el marcador.

Gio Alves abrió el marcador para los visitantes a los 36 minutos.

El gol del empate fue obra del guatemalteco Darwin Lom, quien desde punto penal igualó el marcador y abrió la ruta de triunfo a los 75 minutos de juego.

