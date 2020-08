Maia siente frustración por no haber ascendido con San Pedro

View this post on Instagram

Primero de todo agradecer a todos los Shecanos que siempre nos apoyaron en todos los momentos y principalmente a todos que me han enviado sus mensajes de apoyo y fuerza, sé que excusas no amenizan la decepción y frustración sentida por no haber concretado este tan anhelado sueño para todo un pueblo. Fallamos en un momento clave pero el grupo tuvo una temporada digna y imborrable defendiendo estos colores, personalmente me siento orgulloso de haber estado junto a este grupo de jugadores donde corrí, metí, ataqué y defendí, me sacrifiqué y también celebré 13 GOLES para nuestro equipo, también soy hombre para venir asumir que tomé una mala decisión y fallé en un momento en que podríamos lograr nuestro objetivo, así que lo siento mucho y nadie lo sabe cuánto lo lamento que no hayamos alcanzado este sueño, les comparto de su tristeza y frustración en este momento y les pido disculpas por eso !!! pues se trabaja y se sacrifica mucho y es para lograr esos objetivos así como ustedes lo hacen para apóyanos. Sigamos apoyando en las buenas y aún más en las malas y como buenos shecanos levantémonos aún más fuertes y listos para una nueva batalla ♥️💛💜🐔 A Seguir En Busca De Un Sueño 🏹 En segundo plano: no se dió el del sorteo por el de lo partido pero sí estaré sorteando las playeras prometidas en el día mañana (viernes 14/08) a las 19:00 y estaré entregando los víveres el día sábado (15/08) por la tarde (se tiene conocimiento de alguna familia muy necesitada favor contáctame) !!! Muchas gracias a todos que ayudaron en este proyecto. Dios los bendiga a todos 🙏🏽🇷🇴