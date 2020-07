La Primera División envió la información que solicitó un diputado

El Comité Ejecutivo de la Liga Primera División de no Aficionados envió las actas desde el 2018 hasta la última en el 2020.

Luego que el diputado Gustavo Cruz de la bancada BIEN solicitara información a la Federación Nacional sobre las Ligas de Ascenso (Primera, Segunda y Tercera), la Primera División envió las actas del 2018 al 2020 y en el que se aclara que dicha Liga no está obligada y proporcionar información al estado. «La Liga de Fútbol Primera División de no Aficionados, no es un sujeto obligado, pues no recibe ni mucho menos administra fondos del estado de Guatemala».

Eso si, la Liga Primera División indicó que presenta lo solicitado por el diputado Gustavo Cruz a la Federación Nacional, sin temor de hacer pública cualquier información. «No está de más argumentar que no obstante de no tener la obligación de entregar documentación a ningún diputado del congreso de la República, está será publicada en las páginas electrónicas oficiales de información de la Liga, para demostrar que no existe el temor de hacer pública cualquier documentación pues no existen anomalías dentro de nuestra gestión como Comité Ejecutivo. Sin más que agregar y agradecer su atención a la presente me suscribo ante usted.

Estas son las actas y la carta enviada de la Liga Primera División:

