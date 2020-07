Tapia: «Es hora de ganar títulos»

Mauricio Tapia le recalcó a sus jugadores los objetivos principales para esta nueva temporada.

El entrenador de Comunicaciones FC, Mauricio Tapia, tuvo la oportunidad de darle la bienvenida a los jugadores sobre todo a las nuevas incorporaciones, como también tuvo una charla con el plantel por medio de la plataforma de Zoom, previo a realizar el entrenamiento de trabajo físico.

«Quiero darle la bienvenida a todos, para iniciar este nuevo desafío. Quiero agradecerle a todos la predisposición y el esfuerzo en toda esta etapa de la pandemia y también agradecerle al club porque nos ha respaldado en todo momento a pesar de esta situación».

Posteriormente Tapia le recalcó a la plantilla el por qué están en el club y dijo. «Los objetivos para este nuevo torneo por lo menos de la parte del cuerpo técnico hacia el plantel están más que claros. Nosotros llevamos un año en el club, ahora lo conocemos desde adentro y podemos magnificar con vos propia lo que significa un club como este y creo que tenemos un gran desafío por delante. Creo que ya es hora que dejemos de hablar lo contentos que estamos de estar en este club tan importante y empecemos a retribuirlo con cosas que sean sustentables para el club, necesitamos ganar titulos. Ya no alcanza con tener buenas participaciones. Tuvimos una buena participación internacional, veníamos muy bien en el torneo local pero todo eso no lo pudimos coronar con un campeonato. Creo que ya es obligatorio ir por ese camino. No me queda duda que con el plantel que hemos armado con la calidad de personas que tenemos y con lo comprometidos que están y van a seguir estando ese objetivo es más que real». Indicó Tapia.

«El Mago Tapia» está consciente en las circunstancias que están entrenando y les agradeció por el esfuerzo, pero les hizo ver que todos los equipos están bajo las mismas situaciones y les solicitó no desviarse de la meta trazada.

Comunicaciones FC ya realizó su etapa de evaluación médica en sus futbolistas y se preparan en lo físico bajo la supervisión de Matías Buzzó confiando en que algún momento puedan tener luz verde para retornar a los entrenamientos en cancha siempre y cuando con las precauciones necesarias.

