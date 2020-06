Lalín se despidió de Quiché FC

El defensor nacional ya no continuará con los del imperio y ahora será chicharronero.

Wilson Lalín utilizó su cuenta oficial de Facebook para escribir un mensaje de despedida a Quiché FC, luego que se diera a conocer que no iba a seguir en el equipo para fichar por Deportivo Mixco, de cara al Torneo Apertura 2020 de la Primera División.

“Quiero primero agradecer a la Junta Directiva por el tiempo que me dieron de labora en su institución donde me llevo lindos recuerdos, así mismo agradecer a toda la linda afición de Quiché que me hicieron sentir como en casa. Les deseo éxitos en este campeonato que viene, pero por razones de no entrar en los planes del cuerpo técnico y Junta Directiva doy un paso al costado, bendiciones para todos”, publicó el defensor.

El zaguero seguirá jugando en la Primera División, ahora con Deportivo Mixco, desde el Torneo Apertura 2019 que ya no milita para un club de la máxima categoría. En la Liga Nacional defendió los colores de: Suchitepéquez, Marquense, Comunicaciones, Sanarate, Malacateco e Iztapa.

Disputó un total de 421 partidos, sumó 35,372 minutos y anotó 14 goles.

