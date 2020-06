«Creo que no están más interesados con el préstamo»

El colombiano ya se encuentra en El Salvador y buscará solventar su futuro ya que de parte de Comunicaciones FC no hay respuesta.

Según informó El Gráfico de El Salvador, Bladimir Díaz se encuentra desde el jueves de la semana pasada en un periodo de cuarentena en un hotel del vecino país, con el propósito de arreglar su situación futbolística.

El delantero expresó a dicho medio cuscatleco que el periodo de préstamo terminó en Comunicaciones, y que parece que no hubo interés en que continuara.

“Ahorita no tengo nada con nadie, ya terminé lo que tenía con el Comunicaciones (préstamo), ellos, creo que no aceptarán más préstamo, por lo que me han dicho, no están más interesados con el préstamo, así que (vengo) a arreglar mi situación acá, ver si tengo continuidad, o si se libera mi contrato. No sé qué pasará, a eso he venido”. Indicó.

Bladimir Díaz llegó a Guatemala a inicios del presente año para vincularse con los Cremas, y a pesar que el cafetero dejó una buena impresión sobre todo por el doblete que le marcó a los Rojos, no pudo seguir en la institución ya que de parte de él, tenía el interés de seguir en el equipo.

Por el lado de Comunicaciones aún no hay una postura oficial sobre su salida, y las bajas hasta el momento son la de Maximiliano Lombardi (URU) y Allan Miranda (CRC).

