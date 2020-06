Aslinn Rodas no seguirá en Sanarate

El volante nacional dio a conocer que buscará otro destino futbolístico para el siguiente campeonato.

Aslinn Rodas, utilizó su cuenta oficial de Facebook, para anunciar de forma oficial que no seguirá siendo parte de Sanarate para el próximo Torneo Apertura 2020, por lo que se une a una larga lista de futbolistas que prefirió no extender su relación contractual con el club del oriente del país.

“Quiero agradecer al club Sanarate que hace un par de años me abrió las puertas y me dio una gran oportunidad. Me llevo muchas cosas positivas de estos dos años y estoy muy agradecido con la afición y amistades que me recibieron bien desde el primer día. Muchas gracias al puego de Sanarate y seguidores de la Máquina Celeste”, publicó el volante guatemalteco.

Rodas estuvo dos temporadas con los celestes, en total disputó 38 partidos, sumó 2,275 minutos y apenas anotó un gol. Con anterioridad el centrocampista había formado parte de las filas de Xelajú MC y Comunicaciones.

Con esta noticia los sanaratecos se siguen desarmando y por el momento sigue la incertidumbre sobre que pasará con el equipo, luego de la renuncia de su presidente.

Foto: Sanarate