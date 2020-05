“El Pando” asegura que fue suspendido injustamente

El volante nuevamente volvió a hablar sobre su sanción tras ser acusado de amaño de partidos.

Guillermo Ramírez nuevamente volvió a tocar el tema sobre su suspensión de por vida del futbol por amaño de partidos. El exfutbolista comentó a Diario Diez de Honduras, que la sanción se dio sin pruebas y que todo fue pactado por los en ese entonces dirigentes encabezados por Bryan Jiménez quien en la actualidad guarda prisión domiciliaria en Estados Unidos.

“Me suspendieron de la nada, nunca me hablaron directamente, me enteré de todo por un compañero e inmediatamente me dirigí a la Federación. Cuando llegué ellos me dijeron que eran mentiras, que estuviera tranquilo y que era cosa de la prensa, algo que al final no fue cierto”, dijo Ramírez.

“Me involucraron en esto tal vez porque yo tenía problemas con los dirigentes, nunca me gustó como gestionaban todo. Fue una situación complicada en esos días, porque yo quería seguir jugando unos años más y hasta hacer mi partido de despedida, pero por esos sinvergüenzas no pude terminar mi carrera como quería”, agregó.

Acerca sobre a que investigaciones fue sometido aclaró: “Nunca hubo pruebas, a mi me investigó hasta el Ministerio Público, llegaron a ver mis contratos con los equipos, mis estados de cuenta y también los de mi familia, al final se dieron cuenta que no había ingresos extras y el caso quedó anulado, pero actualmente estoy bien, con la consciencia tranquila, mientras el expresidente de la Federación está preso en Estados Unidos, por amaños de partidos donde me quiso involucrar”.

“Me mancharon mi carrera, pero no tanto como hubieran querido, los federativos son unas ratas en todos lados, cuando ven que el futbolista triunfo o genera dinero tratan de quitarnos protagonismo. Tanto FIFA como la Fedefut se tapan con la misma cobija, una muestra de ello es que sus exdirigentes quedaron expuestos y ahora están presos”, resaltó.

Ramírez también habló sobre Gustavo Cabrera y Yoni Flores, quienes también fueron sancionados: “No entiendo porque nos acusaron a nosotros tres, solos no podíamos ir a cambiar un resultado de un partido, es imposible, si así hubiera sido sería cosa de todo un equipo como pasó en El Salvador.

“Al final todo ya quedó atrás, es cosa del pasado y trato de no pensar en eso que no es bueno para mi saludo, tengo una vida nueva y estoy bien. Fue complicado en su momento porque todos me acusaban, pero ahora la gente me saluda, me pide fotos y me guarda cariño, recuerdan lo bueno que vieron de mi en la cancha”, finalizó.

Guillermo Ramírez fue suspendido de por vida de toda actividad futbolística por amaño de partidos, esto junto a Yoni Flores, Gustavo Cabrera y Cristian García.

