«El Pando» cree que «el Moyo» es un jugador diferente

El exfutbolista nacional habló sobre cómo ve la actualidad de la Selección Nacional.

Guillermo Ramírez concedió una entrevista al Diario Díez de Honduras, donde no dudó en decir que no le ve mucho futuro a la Selección Nacional, debido a que carece de jugadores de calidad y que actualmente José Manuel Contreras es el único que hace algo diferente, pero por su edad ya no tiene tiempo para hacer mucho.

“La verdad no le veo mucho futuro a la Selección, le ponen muchas ganas ahora con Amarini Villatoro, las pelean y corren, pero con eso no basta, tienen que existir calidad, las dos cosas deben ir de la mano para que esto camine”, dijo “El Pando”.

“Al “Moyo” es el único que creo que puede jugar con esas cualidades, es de los pocos jugadores diferentes en la actualidad, pero no creo que le queden muchos años por su edad, es complicado que llegue después de estas eliminatorias, el resto por ganas no se quedan, pero eso no es suficiente”, agregó.

“Ahora ya no hay tanto referente como antes, en mi época estaba Juan Carlos Plata, Carlos Ruiz, Gonzalo Romero, Dwight Pezzarrossi, entre otros, en la actualidad no conozco a muchos jugadores, si mucho a uno o dos de los Rojos y Cremas. El nivel ha habado y no han dado la talla”, comentó Ramírez.

Acerca sobre porqué hay escases de jugadores de calidad en el país opinó: “Muchos jugadores se acomodan, piensan que con estar en Municipal o Comunicaciones tocaban el cielo, cuando estuve en el extranjero intenté llevarme a algunos compañeros, pero no quisieron”.

“Hay que tener más compromiso, tratar de mejorar, entrenar siempre y si te falta algo practicarlo, tal vez eso le falta a esta camada y más coraje. Actualmente hay futbolistas con calidad, pero no les alcanza para ir al extranjero, los pueden contratar, pero si mucho duran un torneo”, finalizó.

Ramírez es recordado por su paso jugar en el extranjero en el PAS Giannina de Grecia, Jaguares de México, Galaxy de Estados Unidos, Marathón y Motagua de Honduras. Además de Municipal y Heredia en Guatemala.

Foto: Getty Images

