Ruiz: “La Selección Nacional siempre fue mi prioridad”

El exfutbolista habló sobre lo que significaba para él vestir la camisola de la Azul y Blanco.

Carlos Ruiz fue entrevistado por el sitio oficial de la Major League Soccer (MLS) en español, donde no dudó en decir que para él la Selección Nacional de Guatemala siempre fue su prioridad en su etapa de jugador, razón por la cual siempre trató de dejarlo todo en la cancha y de luchar por los objetivos grupales que al final no se lograron.

“Jugar con Guatemala siempre fue prioridad, traté de ser lo más profesional posibles con mis clubes, pero la Selección estaba por encima de cualquier otro compromiso y por eso cuando había la posibilidad siempre buscaba estar en las convocatorias y tratar de trascender hasta donde las condiciones lo permitieran”, dijo “El Pescado”.

“Cuando venía a las convocatorias venía con la mentalidad que fuéramos reconocidos grupalmente, quizás la gente se recuerda de eso porque a mi nunca me gustaba perder, con Guatemala me rehusaba a ser un perdedor, no lo aceptaba a pesar de que era parte del deporte. Siempre quise ganar y llegábamos hasta donde las condiciones nos lo permitían”, agregó.

“Hubiera querido ganar más con la Selección, pero las limitaciones que se tenían eran obvias. Por ejemplo, yo era el único o de los pocos que jugaban afuera y para trascender a nivel selección, se necesitan más futbolistas que estén en el extranjero, para conocer otros niveles, culturas, entre otras cosas, que te permiten ayudar más”, finalizó el chapín.

Carlos Ruiz es el máximo anotador en la historia de la Selección de Guatemala con 68 tantos, disputó un total de cinco eliminatorias mundialistas, pero no pudo lograr el objetivo de llevar a la Bicolor a una Copa del Mundo.

Foto: Getty Images

