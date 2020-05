El día que “el Pescado” Ruiz prestó zapatos de fútbol

El ex futbolista Carlos Humberto Ruiz contó una nueva anécdota de sus inicios en el fútbol, en el enésimo adelanto de un capítulo de su autobiografía. “No creerás lo que viví en mi carrera como futbolistas profesional”, dice.

Luego de más de 20 años de carrera futbolística en clubes de Guatemala, Estados Unidos, México, Grecia y Paraguay, Ruiz puso fin a su carrera el pasado 6 de septiembre de 2016 jugando para la Selección ante San Vicente y Las Granadinas (9-3).

Meses después empezó a anunciar su autobiografía, dejando parte de sus historias mediante sus redes sociales.

El máximo goleador de la Selección Nacional contó esta vez un episodio de cuando en Municipal le tomaron una fotografía con su “autógrafo”, para una revista previo a la temporada 1996-1997 de la Liga Nacional.

“No recuerdo el año, ni siquiera recuerdo que tenía esa firma”, empieza a contar el Pescado, quien actualmente está radicado en los Estados Unidos.

Lo emotivo llegó al recordar los detalles. Unos zapatos de marca que Ruiz asegura que los tuvo que prestar sólo para posar para la foto.

«Recuerdo que esos zapatos no eran míos. Le pedí a un compañero de equipo si podía usarlos sólo para la foto”, recordó el ex delantero.

“Perdí la cadena que mi Madre me dio y sólo tengo esta foto que me la recuerda, me rompí el brazo jugando para el equipo nacional de Sub-17”, agregó.

Ruiz adelantó hace un tiempo el nombre de su libro: «El Niño de la zona 21», en el que promete contar parte de su historia. Por ahora no hay fecha final de publicación.

“No creerás lo que viví en mi carrera como futbolistas profesional”, concluyó.

Fotografía: Cortesía / Carlos Ruiz.

